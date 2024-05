Jennifer Lopez cancela turnê em meio a rumores de separação: 'Arrasada'

Jennifer Lopez cancelou sua turnê This Is Me… Live. Passar mais tempo com sua família é a justificativa da cantora.

O que aconteceu

Anuncio enviado à Variety hoje (31), representantes da promotora da turnê de Lopez, a Live Nation, anunciaram que a turnê de verão de 2024 nos EUA foi cancelada. Segundo a nota, "Jennifer está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos próximos".