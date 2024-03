Ex-BBB Caio Afiune diz que era alvo de piadas por ginecomastia: 'Peitinho'

Caio Afiune, ex-participante do BBB 21 (TV Globo), disse que era alvo de piadas antes da cirurgia para reduzir as mamas.

O que aconteceu

Caio disse que antes era alvo de chacota devido à ginecomastia - hipertrofia do tecido glandular mamário em homens. "As pessoas colocavam apelido que eu tinha peitinho. Hoje recebo muito elogios, gostei demais do resultado", justificou em entrevista ao Gshow.

O ex-BBB contou que reduziu as mamas há cerca de um mês. "Tinha vontade de tirar essa gordura do peito há tempos e não me sentia bem de camiseta apertada, que marcava, ou sem camisa na praia ou piscina."