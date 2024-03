Dieguinho: BBB 24 prova que Globo precisa acabar com Camarotes no reality

Tiago Leifert, 43, afirmou em entrevista ao podcast Achismo que considera estar na hora de a Globo repensar o Camarote no BBB. Ele ponderou que a emissora precisa avaliar a participação dessas personalidades, porque eles tendem a desistir no decorrer do jogo.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, concorda em gênero, número e grau com a opinião de Leifert. "Esses seis Camarotes foram péssimos! Deveriam pensar melhor se deve ter Camarote ou não no próximo BBB, porque fica uma divisão de classes, uma coisa ruim, já de cara. Parece que são um monte de necessitados [de um lado] e os ricos [de outro]. Para quê?"