BBB 24: 'Tem que parar com essa obsessão', diz sister sobre Yasmin

"Com o Davi... tem que fazer de conta que ele não existe, porque se não vai ficar nessa obsessão. É o dia inteiro falando de Davi", pontuou a trancista.

"Tem que esquecer um pouco", opina Raquele. "Isso que eu tô falando... já tá ali 'ele tem obsessão por camarote...'. Ela fica mal porque fica pensando muito nisso. Se ele tem, deixa ele ter", disse Leidy Elin.

"Se ela não botar na cabeça dela e esquecer, ela vai ficar surtadona", concordou Raquele.

As sisters ainda disseram estar preocupadas com Yasmin, já que, de acordo com elas, a modelo, por ser do camarote, se preocupa muito com o cancelamento fora do BBB 24 (Globo).