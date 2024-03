Prisão injusta e tragédia: relembre final de Tião na 1ª versão de Renascer

No entanto, o catador de caranguejos fica cada vez mais frustrado ao perceber que nada dá certo em suas tentativas de melhorar a vida de sua família. As coisas só pioram quando ele é preso por um crime que não cometeu.

Triste e sem perspectivas para o futuro, Tião termina sua participação na novela se enforcando em sua cela na cadeia. Antes de morrer, ele ainda deixa um bilhete reflexivo.