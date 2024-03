Cocaína, prostitutas, agressão: tio-problema de Kate estará no Big Brother

Gary Goldsmith está confirmado no Celebrity Big Brother, a versão britânica do reality show só com celebridades.

O tio de Kate Middleton já causou muita controvérsia, sendo flagrado com drogas e prostitutas e condenado por agressão. Agora, a família real terá que lidar com a participação dele no programa.

Quem é Gary Goldsmith?

O tio de Kate Middleton, irmão da mãe da princesa, é um playboy milionário e festeiro. Gary fez a maior parte de sua fortuna, avaliada em R$ 200 milhões de reais, vendendo sua parte de uma empresa de recrutamento para a área de TI.