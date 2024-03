BBB 24: Mani, namorada de Davi, atinge 1 milhão de seguidores no Instagram

Mani ainda pediu votos para eliminar Michel na publicação. Defendendo a permanência do parceiro no reality, colocou o link para votarem no adversário do baiano.

Davi bateu 6 milhões de seguidores no Instagram. Nesta terça-feira (5), a equipe do participante também comemorou o novo recorde.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Michel Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER