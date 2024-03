Modelo 'sósia de Kate Moss' deixa público confuso com semelhança em Paris

Com os cabelos loiros soltos bagunçados e os olhos marcados em um delineado pesado — características marcantes de Moss — Denise desfilou para a coleção de outono/inverno. Ela usava uma longa jaqueta e calça de couro pretas com relevos e uma camisa branca oversized com bordados em lace.

Denise se autodenomina como "a sósia de Kate Moss" segundo sua bio no Instagram e é uma imitadora profissional.