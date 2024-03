Marina Sena no Surubaum: 'Dar o c* é viciante. É rapidinho para gozar'

Marina Sena, 27, e Juliette, 34, falam abertamente sobre sexo no primeiro episódio de Surubaum, novo programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso que estreia amanhã (5). Splash teve acesso ao primeiro episódio.

O que disse Marina Sena

Dar o cu é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o cu. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o cu para ele.

Marina Sena

Também no Surubaum, Marina Sena comentou sobre suas posições favoritas na cama. "Sou preguiçosa, gosto que me comam", brincou no papo com os apresentadores. Ela também afirmou que muitos homens "não sabem lidar com o pau que têm" ao opinar sobre tamanho ideal de pênis.