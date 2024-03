Atriz que rebolou no colo de Enzo Celulari é ex-namorada de famosa

Laryssa Ayres namorou Maria Maya de 2019 a 2021 Imagem: Reprodução/Instagram/@laryssayres

A atriz virou notícia em 2021 após ser flagrada expulsando um homem do vagão feminino do metrô no Rio de Janeiro. "Ele bateu o pé, disse que eu não tinha direito nenhum e que se eu quisesse fazer alguma coisa que eu fosse em outro vagão retirar mulheres que estão juntas com outros homens. Não tem o menor sentido", disse Laryssa, em entrevista ao Se Joga, na época.