The Masked Singer: Tati Machado é descoberta como Dona Formiga

Não sei se posso chorar, tô com muita vontade. Foi a maior experiência da minha vida. Tô muito feliz de estar aqui. Fiquei feliz de ser descoberta pelo Paulo desde o começo. O que eu vivi aqui, nunca vivi nada parecido. Mesmo com todo o cansaço. Cantei músicas alegres que me representam e ao mesmo tempo emocionam.

Tati Machado

Ela disse que "sentiu seu pai" cantando com ela.

Tati disse que a coisa mais difícil e desafiador foi cantar e conciliar o trabalho com o reality.

Quem é Tati Machado

Tati estreou na TV aberta no Se Joga, em 2019, comentando bastidores de novelas e celebridades.