'O pão que amassei nem o Diabo come', diz esposa de Lucas

Um usuário do X criticou o comportamento do brother. "Deve ser fod* estar ajudando o cara desde o início do programa, tendo que lidar com todo o hate que ele vem recebendo aqui fora e, no final, ter que ver ele fazendo isso contigo em rede nacional", disse.

Camila respondeu: "É muito cansativo, sabe? Cara... Dois meses vivendo em prol dele, pra isso?!?!? Uma coisa é certa, o pão que a Camila amassou nem o diabo come!".

Não é a primeira vez que Camila comenta o assunto nas redes sociais. Ela já zombou do professor e, ao ser questionada se estava solteira, ela respondeu que "depende de quem está perguntando". No entanto, ainda não confirmou o término com o professor.

