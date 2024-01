Masked Singer toma novas medidas para evitar vazamentos: 'Cuidado é grande'

Todas as novas fantasias têm efeitos especiais. Desenvolvidas por Gabriel Haddad e Leonardo Bora, carnavalescos da Grande Rio, todas as fantasias contam com efeitos como movimento, fumaça ou de luz. São elas: Preguiça, Bode, Chimarrão, Cuco, Etzinho, Dona Formiga, Livro, Mamãe Abacate, MC Porquinha, Pé de Alface, Sereia Iara e Trevo.

Programa terá personagens virtuais e a dinâmica do "Masked Sino". Os competidores também assumirão o papel de detetive com os novos personagens virtuais, inéditos no formato. Feitos a partir de reproduções de personagens em 3D, que espelham movimentos gravados por celebridades, esses personagens serão inseridos com computação no cenário do programa. Com isso, os mascarados poderão se salvar se adivinharem quem é o famoso por trás da animação. Com o Masked Sino, os jurados poderão anular a revelação de um personagem apenas uma vez ao longo da temporada. Além disso, será lançado o Masked Game, oferecendo recompensas para os telespectadores que participarem de atividades e jogos no site oficial do programa.

Nosso trabalho aqui é entregar um programa o mais interessante possível artisticamente para quem está em casa. A gente procura fazer isso de uma maneira muito interessante, porque é um programa feito para a família, que tem humor, que tem música, é um programa leve. Adriano Ricco, supervisor artístico do The Masked Singer

Eliana no The Masked Singer? Ainda não!

Ricco, que é casado com Eliana, disse que a apresentador ainda não pode participar do The Masked Singer. "No momento ela trabalha em outro local. Ela trabalha no SBT, tem o programa lá, consolidado. E a gente separa muito a nossa vida profissional e pessoal. Quando a gente está junto, não se fala de trabalho. Então, acho que no Masked Singer, por enquanto, não", afirma. "A gente também espera [vê-la no Masked Singer] um dia. Seria incrível, mesmo. Mas, por enquanto, só torce", responde Amiky, que dirigiu o Criança Esperança do qual a loira participou.