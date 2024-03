BBB24: 'Uma pessoa abusada', afirma Fernanda sobre Bia

Fernanda desabafou com sua aliada sobre sua profissão e seu jogo.

Fernanda: "Aqui, eu não me importo com isso. Não vejo ninguém melhor do que eu, mais interessante que eu nem mais bonita do que eu. Cada um é do seu jeito. E eu entendo exatamente como um casting: você não sabe o que o cliente quer. (...) O cliente aqui hoje é o Brasil, e eles vão escolher o que eles querem. (...) Aqui dentro do jogo, eu só posso avaliar como me tratam, o que eu recebo de você. O que eu recebo de você me faz te achar fraca ou forte. Será que o Brasil avalia isso? Às vezes não"

Fernanda: "O que eu recebi da Bia? Desde o primeiro dia dei atenção a ela. (...) O que ela me ofereceu nesses 50 e poucos dias? Falta d educação, desrespeito, implicância, infantilidade... Abusada, uma pessoa abusada. Essas são as experiências que eu tenho com ela. Não há Brasil que me convença que ela é uma menina boa. Camelo por camelô, Silvio Santos também foi camelô. (...) Não é a minha régua. Ela não me ofereceu nada de bom, nada da Bia boa. Alane a mesma coisa. Não me sentiria representada por ela se eu fosse do Pará. Garota ardilosa, invejosa, peçonhenta, atriz demais, tudo pensado demais, maldosa"

