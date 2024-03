Ator conta como foi descobrir que 'morreu' na internet: 'Sensação ruim'

Talvez você já tenha ouvido falar no nome de Daniel Warren. Com passagens por novelas como "Malhação" e "Deus Salve o Rei", o ator tomou um susto certa vez com uma notícia estranha. Em outubro de 2018, Daniel estava de férias, em Lisboa, quando descobriu que uma notícia sobre sua morte estava circulando nas redes sociais.

Eu estava saindo de um museu em Lisboa. Recebi mensagem de vários amigos, de lugares diferentes, perguntando se estava tudo bem.

Daniel Warren ao podcast Rádio Novelo.

Por que isso aconteceu?

Daniel foi apresentador do Art Attack, programa do Disney Channel, durante muitos anos. E seu nome foi confundido com o de Rui Torres, apresentador do mesmo programa na versão mexicana, e que morreu dez anos antes, em fevereiro de 2008.