Sepultura inicia última turnê em BH com baterista estreante e muita emoção

A banda de heavy metal mineira Sepultura concluiu na noite de sexta-feira (1º/3) o primeiro show da turnê "Celebrating Life Through Death" com muita emoção, em uma apresentação de duas horas que reuniu 5.000 pessoas.

O que aconteceu?

Com setlist repleto de clássicos como "Attitude", "Kairos", "Troops of Doom" e "Roots Bloody Roots", a banda deu um show e tanto para os fãs. Alison Millo é um fã de longa data e afirmou que sentiu falta de algumas músicas, mas no geral, saiu satisfeito.