Adeus, BH! Fãs prestigiam Sepultura e reclamam de ex-baterista: 'Trairagem'

O assunto que dominava nas conversas entre fãs não poderia ser outro: a saída do baterista Eloy Casagrande às vésperas do início da turnê. "Achei muita sacanagem e trairagem do Eloy sair agora. Sei como é a programação de shows e, se tratando de uma banda da magnitude do Sepultura, foi muita sacanagem", reclama César Felipe.

César Felipe, fã mineiro do Sepultura, reclamou da saída repentina do baterista Eloy Casagrande: 'Trairagem' Imagem: Renata Pedrosa/UOL

Sou fã de uma época que ainda tinha o Max Cavalera. O Sepultura tem um legado para a música mineira, e eu acho que é uma obrigação para qualquer mineiro e belorizontino conhecer a banda. César Felipe, fã do Sepultura

Diferentes gerações dividiam espaço no público. Fã há três anos do Sepultura, Lucas Campos foi acompanhado do padrinho, Denis Strog, fã há 30 anos, e da namorada, Sofia. "Achei meio ruim a decisão dele, mas espero que não afete o show", comenta Lucas.

Lucas Campos (no centro) foi ao show do Sepultura em BH acompanhado do padrinho, Denis Strog, e da namorada, Sofia Imagem: Renata Pedrosa/UOL

A grande aposta é que o ex-baterista do Sepultura passe a integrar uma banda confirmada para se apresentar no Brasil em outubro. "Acho que ele deve ter saído para ir para o Slipknot, ele não iria sair se não tivesse um bom motivo", analisa Leonardo Bridges, que duvida que este seja realmente o último show do Sepultura em BH.