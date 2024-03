Em cena decisiva, João Pedro vê Mariana prestes a atirar e toma atitude

João Pedro, arrependido, pede perdão ao pai por ter contratado Damião. Uma cena chocante se desenrola quando João Pedro flagra Mariana empunhando uma arma, e ele a imobiliza.

Sobre a novela

O enredo se desenrola na zona cacaueira de Ilhéus, Bahia, onde José Inocêncio, um fazendeiro, enfrenta desafios após a perda da esposa no parto do filho mais novo, João Pedro. O ódio nutrido por Inocêncio em relação ao herdeiro se intensifica, especialmente quando João Pedro se casa com Mariana, a ex-namorada do filho, que optou pelo pai em vez do filho.