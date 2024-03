'Não é só questão de talento', diz Eliane Giardini sobre nova geração na TV

É um preconceito! A vida segue, o mesmo beijo que eu dei hoje, eu dava os 20, aos 30, e as pessoas de 60, 70 namoram, transam. É no audiovisual que você tem essa coisa. Quando tem o beijo de duas pessoas mais velhas, dá aquele selinho envergonhado. Eu e o Tony falamos 'não, esses dois personagens têm muita paixão'.

Eliane Giardini

A atriz estreou na televisão aos 40 anos na versão original da novela "Renascer" como a dona Patroa, personagem da atriz Camila Morgado no remake que está no ar na TV Globo. Para Giardini, é parte da sua história como atriz levar novas fronteiras para a televisão. "A minha geração vem com uma bandeira empurrando essas barreiras (...). Estamos vivendo um momento de inclusão".

