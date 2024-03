'Fivela de respeito': as semelhanças de Damião com Alcides, de 'Pantanal'

Xamã interpreta um homem misterioso em "Renascer", o matador Damião. Ele apareceu na trama com o objetivo de assassinar José Inocêncio (Marcos Palmeira) e tem lembrado outro personagem de um remake recente: Alcides (Juliano Cazarré)

Semelhanças

O jagunço de "Renascer" quase sempre está vestido com uma calça jeans segurada por um cinto com fivela que chama atenção, algo bem parecido com o personagem de Cazarré em "Pantanal". O acessório de Alcides, inclusive, viralizou em 2022 após Maria Bruaca (Isabel Teixeira) dizer que ele tinha uma "fivela de respeito". Será que a história vai se repetir?

Se em "Renascer", Damião foi contratado por Egídio (Vladimir Brichta) para acabar com Zé Inocêncio, em "Pantanal", Alcides chegou à fazenda de Tenório (Murilo Benicio) para matá-lo. A diferença é que ele queria se vingar do fazendeiro responsável por ter matado toda sua família no passado.