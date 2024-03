Sabrina Boing Boing expõe dificuldades após colocar 6 litros de silicone

Dessa forma, ela expôs que precisa focar em um repouso total. "Então, lógico que me sinto bastante cansada. Preciso descansar muito, não estou ficando muito em rede social, preciso dormir, tomar os remédios, me alimentar bem. O processo pós-operatório é o fundamental", disse.

Em uma caixinha de perguntas, Sabrina foi questionada se está feliz com o resultado. "Ainda é muito cedo para dizer se já está do jeito que eu queria. Já fiz várias cirurgias e sei que no começo a gente fica toda estranha, inchada e toda roxa. (...) Mas eu consegui um volume nas mamas, embora esteja inchada. Vi vídeos feitos durante a cirurgia".

A influenciadora ainda comentou o motivo de ter escolhido colocar seis litros de silicone nos seios. "A escolha de 3 litros em cada mama é porque é um número muito meu. Eu já fiz várias cirurgias e sempre achei, de acordo com o que tinha colocado, tinha uma ideia do que estava faltando. É meio um cálculo feito com o tronco, altura e peso. É um tamanho de prótese grande, sim, mas é o que eu buscava. Um desejo muito pessoal meu. Acho que vai ficar agora sempre do jeito que imaginei. Minhas próteses tão sonhadas depois de dez anos", concluiu.

Na segunda-feira, Sabrina contou sobre a cirurgia. "Estão gigantes! São três litros em cada mama. Sinceramente, após colocar os seis litros de silicone, fica difícil até mesmo bater palmas", disse a influenciadora.