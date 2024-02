Sabrina Boing Boing coloca 6 litros de silicone nos seios: 'Estão gigantes'

Ao todo, Sabrina já passou por cinco procedimentos de aumento de seios. Ao todo, gastou cerca de R$ 250 mil com as intervenções. "Desde que coloquei as próteses de dois litros, o objetivo já era chegar às de três litros. No entanto, desviei do foco quando me tornei evangélica e cheguei a considerar a redução dos seios, mas depois que saí da igreja, o tamanho e o formato me incomodam muito", declarou a influenciadora.

A primeira aplicação de silicone foi aos 19 anos. Na época, Sabrina se inspirava na atriz Pamela Anderson.