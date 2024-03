Zara Larsson e OneRepublic completam palco de Imagine Dragons e Lulu no RiR

A banda americana OneRepublic, que estourou no mundo todo com o sucesso "Counting Stars", abre a noite. O grupo, formado pelo vocalista Ryan Tedder, pelos guitarristas Zach Filkins e Drew Brown, pelo tecladista Brian Willett, pelo baixista e violoncelista Brent Kutzle e pelo baterista Eddie Fisher, já se apresentou no Rock in Rio em 2015.

Com cinco álbuns de estúdio, em 2022, a OneRepublic lançou "I Ain't Worried". A música faz parte da trilha sonora de "Top Gun: Maverick" e, atualmente, já ultrapassou a marca de 3 bilhões de streams.

A cantora sueca Zara Larsson, que se apresenta no palco Mundo do Rock in Rio no dia 14 de setembro, durante show em Paris, na semana passada Imagem: Kristy Sparow/Getty Images

A cantora sueca Zara Larsson é a quarta e última atração anunciada para a segunda noite do Palco Mundo do Rock in Rio. Ela foi revelada em seu país ao vencer a temporada 2008 do show de talentos "Talang", a versão sueca do "Got Talent". Seus três primeiros singles "Ain't My Fault", "Lush Life" e "Uncover" alcançaram o top 5 das paradas britânicas.

Travis Scott, headliner do Palco Mundo no primeiro dia do Rock in Rio, durante show em Nova York no ano passado Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Os confirmados até agora