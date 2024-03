Namorado de Andressa Urach a presenteia com gravação com duas atrizes trans

Lucas Ferraz fez uma surpresa para a namorada, Andressa Urach, 36, ao realizar seu sonho de gravar com atrizes transexuais.

O que aconteceu

O ator de conteúdo adulto desejava realizar o sonho da amada então preparou uma surpresa para a gravação que o casal faria nesta sexta-feira (01)." É galera, não é só de realização que eu vivo, também preciso realizar essa gostosa que ela merece", falou apontando para Andressa. "Hoje, ela teve dois presentões."

"Eu tinha o sonho de gravar com duas trans e o meu amor maravilhoso vai realizar hoje esse desejo", comentou a ex-fazendeira em seus stories. As convidadas para a gravação foram as atrizes de conteúdo adulto Daniela Marks e Katherine TS.