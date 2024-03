Maira Cardi tatua nome de Thiago Nigro e responde sobre possível gravidez

Após um longo período longe das redes sociais, Maíra Cardi deu as caras no Instagram do marido, Thiago Nigro, e com novidade: uma tatuagem com o nome dele no pescoço.

O que aconteceu

Thiago publicou uma sequência de fotos com a esposa durante viagem a Califórnia, com direito a poses românticas e destaque para a nova tatuagem de Maíra Cardi: "Nigro", escrito em seu pescoço.

Na publicação, o influenciador fala sobre algumas lições apreendidas nas últimas semanas e exalta a relação que tem com a esposa, inclusive revelando que chegou a perder a aliança em um rio recentemente.