Joice Hasselmann mostra barriga definida após treino

Joice Hasselmann, 46, mostrou a barriga definida após o treino do dia. A jornalista posou em frente ao espelho e compartilhou em uma rede social.

O que aconteceu

A jornalista compartilhou o registro no Instagram nesta sexta-feira (1º). Na imagem, Joice aparece com um conjunto de academia, top e calça legging, e sorri para a foto tirada em frente ao espelho.

Joice mostra resultado dos intensos treinos. No registro compartilhado em sua rede social, a ex-deputada federal mostrou a barriga definida, que conquistou com a nova vida que vem levando, com bastante treino.