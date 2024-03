Cintia Dicker, processo, filho no Brasil: Luana Piovani dispara opiniões

No último mês, a apresentadora anunciou que seu filho mais velho, Dom, 11, virá para o Brasil morar com o pai. "Verdade que o Dom vai morar com o pai? Tomara que não. Beijos, te admiro" enviou um seguidor. Luana discordou do comentário, defendendo: "Se Deus quiser, sempre se Ele quiser".

Por fim, enviaram dúvidas sobre sua relação com o surfista e sobre um processo que ela responde na Justiça. A atriz respondeu que ela e o ex-marido trabalham para melhorar a convivência dos dois.

Pedro entrou com uma ação contra ex, pedindo que ela não cite mais seu nome e não exponha os filhos do casal, Dom e os gêmeos Bem e Liz, 7, na internet. "Ele ainda insiste nisso", disparou ao responder ser o processo havia acabado. "Vergonha né, o povo me levando para cima e para baixo para falar e ele querendo me calar."