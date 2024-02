Tudo o que sabemos sobre a suposta Casa de Vidro do BBB 24

Imediatamente, cogitou-se nas redes a possibilidade da famosa dinâmica voltar.

Usada em temporadas como o BBB 9, BBB 13, BBB 20 e BBB 23, a Casa de Vidro confina potenciais brothers e sisters que, geralmente, passam pelo voto do público, para saber se entrarão ou não no programa.

No BBB 11, a Casa de Vidro também serviu como uma repescagem para trazer de volta um dos eliminados da edição — o que também foi cogitado pelos fãs para o BBB 24.

Em contato com Splash, a Globo confirmou que a Casa de Vidro "trata-se de uma ação da Oi, uma das marcas patrocinadoras do BBB, mas que não tem relação com dinâmicas previstas para acontecerem no programa".