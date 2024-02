Cão de Jennifer Garner é 'promovido a terapeuta' em hospital infantil

Jennifer Garner, 51, contou que sua cachorrinha, Birdie, se tornou um cão terapeuta em um hospital infantil de Los Angeles, nos Estados Unidos.

A atriz contou que sua golden retriever, de nove anos, adora o "trabalho" com as crianças. "Birdie é um cão terapeuta. Ela acabou de ser promovida pelo Hospital Infantil de Los Angeles. Ela está tão animada. Birdie é um bom cão e uma boa garota", contou ela em entrevista a Matt Nelson do canal do YouTube, We Rate Dogs.

Jennifer contou, ainda, que a pet foi presente para a filha mais velha, Violet Anne, de 18 anos, no 10º aniversário dela: "Ela decidiu que precisava de seu próprio cachorro quando tinha dois anos"