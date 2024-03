Juju Salimeni e Diogo Basaglia protagonizam cenas quentes em ensaio em LA

Juju Salimeni, 37, usou suas redes sociais na noite de hoje para resgatar um ensaio fotográfico sensual que realizou em Las Vegas com o noivo, Diogo Basaglia, 27.

O que aconteceu

A modelo aproveitou o dia de TBT para resgatar, no feed de seu perfil no Instagram, um vídeo das fotos que realizou com o empresário

Na gravação, o casal troca carícias e olhares apaixonados, com direito a mão boba de Diogo