Com 'Novo Balanço', Veigh tem o trap mais ouvido do Spotify Brasil

É uma honra alcançar esse espaço com minha música, esse é o tipo de sonho que eu nem acredito que é real! Aos meus fãs e a todos que me ajudaram a fazer isso acontecer, saibam que vocês estão mudando a vida de um mano que não tinha nada

Veigh



"Novo Balanço", do álbum "Dos Prédios Deluxe", foi lançada em maio de 2023 e ganhou um videoclipe em junho do mesmo ano. Com o disco, Veigh bateu o recorde de maior estreia de um artista nacional no Spotify -- com 6,5 milhões de reproduções só no dia de lançamento --, posto que pertencia a Anitta, 30.