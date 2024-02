Pitel desabafa sobre brother no BBB 24: 'Chato e desrespeitoso'

Em conversa com Lucas Henrique durante a festa da Líder Bia no BBB 24 (Globo), Pitel desabafou sobre o jeito de Davi e afirmou que o brother é "desrespeitoso" com as pessoas da casa.

O que aconteceu

No papo, Pitel disse que não quer fazer julgamentos para além do jogo — mas pontuou que sua exceção são as pessoas chatas da casa.