Sabrina Sato aposta em biquíni inusitado em viagem com Nicolas Prattes

Sabrina Sato, 43, apostou em biquíni inusitado em viagem com Nicolas Prattes, 26. A apresentador e o ator curtem dias de descanso juntos após o Carnaval.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a apresentadora apareceu com um biquíni de crochê. Mas o que chamou atenção foi um detalhe em roxo no centro da peça de praia. Além disso, ela ainda completou o visual com um bucket jeans da marca Loewe.