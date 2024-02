Kadu Moliterno nunca viu, mas esposa faz sucesso no OnlyFans; quem é ela?

Nas redes sociais, ela dá dicas de treino. Cristianne mostra, por exemplo, novas formas de utilizar os aparelhos na academia:

Kadu afirma que a parceira o ajudou a cuidar da saúde. "Comer fora, só se for no japonês. Não tem isso de pizza. Para nós, é tudo sem lactose e glúten. Como gosto de cozinhar, preparo as refeições aqui. Sem dúvida, alimentação e exercícios melhoraram com ela", disse o ator em entrevista ao jornal Extra em 2015.

Cris passa 1h30 na academia de segunda a sábado, é rigorosa, me lembra de que preciso comer de 3h em 3h, mesmo sem vontade, fala para pegar halter mais pesado. Sobrevivo porque não obedeço a tudo. Kadu Moliterno

Cristianne e Kadu estão juntos desde 2015. Eles se casaram em dezembro de 2016, e no mês seguinte fizeram um cerimônia no Havaí. Kadu é apaixonado pelo arquipélago e até deu nomes havaianos aos seus filhos Kenui, Kawai e Lanai.