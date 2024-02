Ana Hickmann sobre violência doméstica: 'Parece que não vai ter fim'

Na legenda do vídeo, ela fez um desabafo: "Infelizmente, muitas mulheres já se relacionaram com homens abusivos. Eu sei que quando se está vivendo uma situação assim parece que não vai ter fim. Mas tem! Encaminhe essa live para alguém que precisa saber disso! Estamos juntas"

Hickmann denunciou o ex-marido em dezembro do ano passado

A comunicadora orientou as seguidoras sobre os procedimentos que devem ser feitos em caso de violência doméstica: "Ligar 190 se for emergência e a agressão estiver acontecendo na hora (se for testemunha, pode ser anônimo); ligar 153 para a Guarda Civil Metropolitana em caso de quebra da medida protetiva; ligar 180 para pedir ajuda/orientação e denunciar. O painel do Ligue 180 traz os serviços de atendimento em todo o Brasil. Acessem gov.br/mulheres/ligue180; procurar a Casa da Mulher Brasileira para apoio ou, onde não houver, a Delegacia da Mulher, Creas ou Cras (Centros de Referência de Assistência Social das Prefeituras)"