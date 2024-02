Reinaldo Gottino culpa Luisa Mell por cancelamento e cobra desculpas

Ele explicou que na época cobria o caso ao vivo na Record, quando recebeu a informação de fontes oficiais que alguns animais, devido ao fato de estarem presos à lama e não conseguirem sair ou serem resgatados, estavam sendo abatidos por atiradores em helicópteros. "Tô numa cobertura ao vivo, Brumadinho, super difícil, e chega a informação, quatro, cinco dias depois do desastre que aconteceu ali, de que estão abatendo animais através de helicópteros porque os animais estavam sofrendo. Isso é uma informação confirmada, inclusive pelos órgãos competentes... 'Olha, alguns animais estão sendo abatidos porque estão presos à lama, não conseguem sair e pra diminuir o sofrimento desses animais, alguns estão sendo abatidos'", declarou.

Reinaldo explicou que, posteriormente, Mell abriu live nas redes sociais e o teria acusado de incentivar a morte de animais em Brumadinho. "Alguém bateu pra Luisa Mell que eu estava incentivando que os animais fossem abatidos, que eu estava pedindo para que os animais fossem mortos. O que aconteceu? Ela abriu uma live e começou a falar isso: 'um absurdo, o Gottino, apresentador da Record...' E eu tô lá no finalzinho do programa, de repente começo a receber mensagens de 'vagabundo, safado, morre você, vou te pegar'. Ameaças de morte. Aí fui o que aconteceu [e falaram:] 'a Luisa Mell acabando com a tua cara'".

Gottino disse que ligou para a ativista, explicou que houve um equívoco e ela teria dito que iria fazer nova live e explicar a confusão, mas não fez. "Pedi o telefone da Luisa Mell, liguei pra ela, e falei 'Luisa, você falou um negócio lá que não procede, pra mim é uma novidade que os caras estão abatendo os animais, só passei uma informação'. Ela falou 'poxa, a pessoa que me passou [a informação], passou errado então'. Ai eu falei 'sim, mas como é que fica agora?' Ela falou 'não se preocupa que eu vou abrir uma outra live e vou falar que está tudo certo, que falei com você'. Peguei o carro, sai da emissora, estou na marginal Tietê, aí ela começou a live, parei o carro num posto para assistir. Ai ela entrou na live e fez assim: 'pessoal, estou voltando com uma informação super importante, conversei com o Gottino e me acertei com ele, está tudo certo, tchau'. Ainda deu a conotação de que eu liguei para pedir desculpas a ela".

Reinaldo Gottino afirmou que ficou chateado com a atitude da ativista. "Eu fiquei chateado. Nunca tive nada contra ela, mas acho que não pode ser assim. Ela está preocupada com os seguidores dela, com o engajamento dela, mas não está preocupada em nenhum momento com o que ela fez comigo. Tem gente que me xinga até hoje achando que aquilo lá era real".

Splash entrou em contato com Luisa Mell para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Em 29 de janeiro de 2019, Luisa Mell foi pessoalmente a Brumadinho e disse que helicóptero da Polícia Rodoviária Federal estava abatendo animais.