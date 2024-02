Parcial UOL BBB 24: torcida perde fôlego e porcentagem aumenta em enquete

Nesta terça-feira (27), mais um brother se despede do BBB 24 (Globo). Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho disputam a preferência do público, e de acordo com a enquete UOL, o cantor deixará a casa mais vigiada do Brasil.

O que diz a enquete

Às 13h02, a porcentagem de Rodriguinho tinha crescido na votação novamente. O artista contabilizou 70,96% dos votos.