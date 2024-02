Enquete UOL BBB 24: porcentagem de quem sai dispara após 'sincerão' e choro

Mais uma vez, o 'Sincerão' parece ser o responsável por bater o martelo no resultado do paredão do BBB 24. Após a dinâmica de ontem, a porcentagem para eliminar Rodriguinho disparou na enquete UOL.

O que diz a enquete

De acordo com a nova parcial, atualizada às 11h15, o cantor alcançou 70,44% dos votos para deixar o programa. Quase 10% a mais em comparação com as parciais feitas ao longo da segunda-feira.