Público do BBB 24 'estranha' amizade afetuosa de Davi e Isabelle, opina Yas

Nas últimas semanas, a amizade entre Davi, 21, e Isabelle, 32, vem chamando atenção do público do BBB 24 (Globo) - principalmente pelo 'ciúme de amigo' que ele vem demonstrando pela moça. Nas redes sociais, há quem aposte que o rapaz, casado, vem sentindo 'algo a mais' pela colega de confinamento.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, lamenta que a audiência enxergue com malícia a relação entre Davi e Isabelle, pelo fato de ela não ser tão comum socialmente. "Nós, enquanto sociedade, não estamos acostumados a ver homens e mulheres sendo simplesmente amigos, sendo carinhosos um com o outro. Tudo para nós tem que ter um contexto sexual, tem que ter desejo envolvido. Não pode ser uma amizade pura e simples."