Isabelle chama Rodriguinho de 'sem noção': 'Se acha o dono do jogo'

De madrugada, quando estava no quarto com Davi, Isabelle reclamou do pagodeiro: "Estou p*ta! Falou para mim que estou indo longe porque não consegue fazer a leitura do meu jogo. Não confio nele."

Ele é muito sem noção! Pensa que todo mundo é besta, que ninguém percebe ele. Não passa confiança para as pessoas. Isabelle sobre Rodriguinho

A amazonense ainda afirmou que o cantor não quer se comprometer e quer saber o jogo de todos: "Se acha o dono do jogo. Só tem um jogo aqui, e é o dele. É o juiz do jogo, juiz da casa... Tudo tem que passar pela mão dele, como se fosse um tribunal."