Giovanna critica Beatriz no BBB 24: 'Não faz nada desde que entrou'

Após os brothers da Xepa do BBB 24 (Globo) planejarem levar a casa para o Tá Com Nada, Giovanna opinou sobre a Líder Beatriz e criticou o jogo da vendedora.

O que aconteceu

Em conversa no Quarto Gnomo, alguns brothers da Xepa sugeriram levar a casa para o Tá Com Nada para comemorar o aniversário de Rodriguinho. Giovanna foi uma das sister que concordou com a estratégia.