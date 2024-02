Após internação, Antenor confirma pacto com diabo e dispensa Olavo

Mateus avança em Ivan e diz que foi preso por causa dele. Taís mente para Marion ao dizer que não sabia que Ivan estava no Rio. Antenor tem alta do hospital e vai para casa com Daniel, dispensando Olavo. Paula elogia as joias de Evaldo. Dorita compra um brinco com Taís. Taís pede mais joias a Evaldo. Jáder convida Eloísa para sair. Antenor dá carta branca a Daniel.