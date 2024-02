Por que uso de drogas do príncipe Harry virou caso de Justiça nos EUA?

Isso porque Harry afirmou na autobiografia "O que sobra" já ter usado cocaína, maconha e cogumelos. No livro, ele diz que usou drogas para fins recreativos e terapêuticos.

A fundação Heritage argumenta que Harry deveria ter sido impedido de tirar um visto americano, caso tenha confirmado que já usou drogas no processo de admissão. Segundo as leis do país, o vício ou abuso de drogas podem impedir um candidato de conseguir um visto ou green card. No entanto, ex-dependentes, por exemplo, podem ser aprovados no processo de admissão caso provem que estão em remissão há pelo menos um ano.

Um advogado que representa Harry por meio do Departamento de Segurança Interna afirmou que o livro não pode ser considerado uma prova e defendeu que expor os documentos violaria a privacidade do príncipe. "Um livro não é um testemunho sob juramento ou prova. Dizer algo em um livro não faz com que isso seja, necessariamente, verdade", disse, em uma audiência na última sexta-feira (23). "Os tribunais consistentemente sustentam que o visto ou status de imigração de uma pessoa é uma informação privada e particular, isenta de divulgação", completou.

A audiência terminou sem a divulgação dos dados de imigração de Harry. Um juiz divulgará uma decisão sobre o caso nas próximas semanas.

Celebridade já foi barrada por uso de drogas

Em abril de 2014, a chef e apresentadora Nigella foi impedida de viajar para os EUA após admitir já ter usado drogas. Durante um processo, Nigella admitiu já ter usado cocaína e fumado maconha.