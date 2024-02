Nu masculino em peça causa briga de casal na plateia, e ator comenta

Durante uma cena de nu frontal na peça "Pasolini no Deserto da Alma", um casal se desentendeu na plateia, com o marido saindo no meio do espetáculo.

O que aconteceu

Um casal começou a discutir na plateia durante uma cena em que o personagem Davoli, interpretado por Léo San, 35, tira toda a roupa no palco. O marido abandonou a peça, em cartaz no Rio de Janeiro, e tentou levar a esposa, que decidiu ficar até o fim da apresentação.