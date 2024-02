Kleber Bambam rebate provocação de Naldo e propõe desafio

Naldo Benny, 44, falou sobre o cachê que quer receber para subir ao ringue com Popó Freitas, 48, que venceu Kleber Bambam, 46, no último sábado, 24, em um evento de luta em São Paulo.

O que aconteceu

O cantor disse que recusou a luta com o campeão porque os organizadores não teriam cumprido com os valores combinados: "O Edvaldo Badola (lutador) é prova disso, o Minotouro (ex-lutador) é prova disso. A ideia inicial da luta Naldo vs Popó era de R$ 600 mil de luvas. O Mamá (organizador do Fight Music Show) falou isso para mim, e o Minotouro está de prova. Mas eles não foram homens comigo, não foram corretos. Por isso, não lutei".