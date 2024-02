Enquete UOL BBB 24: megamutirão de torcidas impacta resultado de eliminação

No paredão desta semana do "BBB 24", Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho disputam a preferência do público. De acordo com a enquete do UOL, o cantor será o próximo participante eliminado.

O que diz a enquete

A parcial atualizada às 18h15 mostra que a porcentagem de Rodriguinho voltou a aumentar. O cantor aparece agora com 65,99% dos votos.