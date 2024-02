Beatriz acorda a casa duas vezes após insistência de aliados

Beatriz usou o despertador duas vezes seguidas no BBB 24 (Globo). Veja a reação da Líder e de seus aliados com a situação.

O que aconteceu

Por volta das 4h55, Beatriz disparou o despertador na central do Líder e acordou os brothers. A vendedora se surpreendeu com o poder e com a luz ficar acesa em todos os cômodos.