Bárbara: Camarotes do BBB 24 se doem demais com pequenas verdades incômodas

Para Bárbara, Wanessa erra ao tentar refutar com palavras, e não com ações, o rótulo dado por Michel. "No caso de ser mimada, qual o problema? Por que não admite que foi, sim, mimada a vida inteira, mas agora quer aprender e mostrar uma nova versão [de si]? Mostra que não é mimada com suas atitudes, não [simplesmente] dizendo que não é."

Na visão da apresentadora, doer-se com críticas ínfimas dentro do reality não é privilégio da esposa de Dado Dolabella. "Os Camarotes todos se sentem muito incomodados quando os colegas da casa falam algumas pequenas verdades ali. Eles se doem muito com coisas que às vezes nem são tão pesadas assim - são simplesmente a verdade."

Dieguinho: Saída de Rodriguinho seria presente para ele, mas não para o BBB

Rodriguinho, Lucas Henrique e Fernanda formam o paredão que será decidido na noite de terça-feira (27) no BBB 24 (Globo). As enquetes de intenção de voto apontam para a provável eliminação do pagodeiro, que vem colecionando polêmicas desde o início da temporada.

Dieguinho Schueng chamou a atenção para o fato de o cantor deixar o programa justamente no dia em que estará completando 47 anos. "O Rodriguinho [provavelmente] vai ganhar esse presente de aniversário - que acaba sendo um presente para o público também, mas não para o enredo do programa. A saída dele é uma perda muito grande."