Tony Tornado revela que 'salvou' Janis Joplin na praia: 'Dei banho nela'

O cantor deu mais detalhes do encontro. "Peguei a Janis no colo - eu era muito forte na época. Tirei da praia, vim com ela até a boate onde nós cantamos, dei banho nela, colocamos em cena e ela cantou até 7 da manhã."

Tony Tornado disse que a presença de Janis logo veio a público. "De manhã já tinha carro de bombeiro na porta, estava uma multidão lá."