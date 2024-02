Aos 91 anos, Stênio Garcia é diagnosticado com covid-19

Stênio Garcia, 91, foi diagnosticado com covid-19.

O que aconteceu

A esposa do ator, Mari Saade, divulgou a notícia no Instagram. Ela afirma que estava isolada em seu quarto com uma infecção no olho, e um homem com tosse participou de uma gravação com Stênio. "Cheguei a perguntar e ele me disse que era alergia, e acreditei. Por falta de empatia e respeito à vida de uma pessoa que de humana não tem nada, meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para a covid-19".